歴代Jリーガーから選出した「Jリーグベストイレブン」と対戦できるイベントも実施株式会社コナミデジタルエンタテインメントは6月19日、モバイルゲーム『Jリーグクラブチャンピオンシップ』（以下、『Jクラ』）において、「タイムスリップ本田圭佑リリース記念キャンペーン」の開催を発表した。この企画にあわせて、『eFootball』公式YouTubeチャンネルにも本田が登場し、様々な質問に回答している。本キャンペーンでは、輝か