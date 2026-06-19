７人組グローバルボーイズグループ「ＮＡＺＥ」（ネイズ）が１９日、都内でデビューショーケースを行った。韓国、日本、タイ出身のメンバーで構成された「ＮＡＺＥ」は、デビュー前にもかかわらず、１月期に中村倫也が主演したＴＢＳ系連続ドラマ「ＤＲＥＡＭＳＴＡＧＥ」に“本人役”で出演し話題に。韓国の弱小芸能事務所に所属する７人の練習生が夢をかなえるストーリーさながらに、ドラマから現実へと展開する成長物語が