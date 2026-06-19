バイオリニストでタレントの高嶋ちさ子が１９日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日３時間ＳＰ」（金曜・午後６時５０分）に出演。次男に彼女ができたことを明かした。番組の収録が母の日（５月１０日）の後だったことで、母の日の話題に。すると「次男は彼女ができたから」と高嶋。「男は照れてできない。彼女に『母の日、ちゃんとやりなさい』って言われて、インスタで“ママとの１７年間の思い出”みたいなのを（投稿して