◆パ・リーグロッテ―楽天（１９日・ＺＯＺＯマリン）ロッテ・山口航輝外野手（２５）が「６番・左翼」でスタメン出場。１点ビハインド、４回先頭で迎えた第２打席で、楽天先発右腕の荘司から左翼席に９号同点ソロを放った。１２日のＤｅＮＡ戦（ＺＯＺＯ）以来の一発。「打ったのはフォーク。前の回に、いい感じで点を取れていたし、まず追いつけてよかったです。次、勝ち越しましょう！」と気合を入れた。