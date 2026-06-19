大相撲で活躍した元関脇でタレントの豊ノ島がＳＮＳを更新。２０２５年に一家そろってスペインに移住した、サッカー元日本代表の大久保嘉人さんの近影を公開した。豊ノ島は１９日までに、自身のインスタグラムを更新。「よっくん。おかえり」とコメントし、大久保さんとの写真をシェア。「カッコいい髪型になったかなぁ？先に帰っちゃったから完成を見れてない。笑とりあえず日本に帰ってきてもＷ杯関係の仕事とかでバタバタ