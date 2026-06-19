◆パ・リーグ日本ハム―ソフトバンク（１９日・エスコンフィールド）日本ハムが１点を追う４回、ソフトバンク先発・大津に４安打を集中し逆転に成功した。レイエス、清宮幸の連打でチャンスをつくると、２死一、二塁から万波が中堅右へ同点適時打。さらに野村が、右中間へ勝ち越しの適時二塁打を放ちリードを奪った。直前の４回表に逆転を許していただけに、万波は「早く点を返すことができて良かったです」。野村は「数少