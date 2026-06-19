◇プロ野球セ・リーグ DeNAー阪神(19日、横浜スタジアム)打で躍動を見せる阪神・佐藤輝明選手が、好守備も披露しています。場面は阪神の4点リードとした5回。先頭で打席に向かった牧秀悟選手は、阪神・村上頌樹投手の投じた2球目のカーブをはじき返し、サード方向へ鋭い打球とします。しかし佐藤選手が好反応を見せ、ライナー性の打球をしっかりと捕球。すぐさま審判にアピールし、1アウトとしました。牧選手はファーストに駆け込