5人組ダンスボーカルグループ・M!LKが、9月16日にグループ初となる1stミニアルバムをリリースする。きょう19日に東京・LINE CUBE SHIBUYAで開催された『み！るきーず感謝祭2026 〜爆裂ホームパーティー〜』のステージでサプライズ発表された。【表紙カット】ギャップ炸裂！ドキッとするクールなM!LK佐野勇斗本作は、メジャー8thシングル「爆裂愛してる／好きすぎて滅！」以来、約7ヶ月ぶりのCDリリースにして、グループ初のミ