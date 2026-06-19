◇プロ野球セ・リーグ 巨人-中日（19日、東京ドーム）巨人先発の竹丸和幸投手が5回3失点で降板しました。交流戦明け初戦のマウンドを任された竹丸投手は両チーム無得点で迎えた2回、先頭からヒットと2つのフォアボールで、ノーアウト満塁のピンチを背負うと村松開人選手にライトへのタイムリーヒットを打たれ先制を許します。さらに続く田中幹也選手には犠牲フライを打たれ、この回2点を奪われました。3回には石伊雄太選手にインコ