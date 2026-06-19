「ヤクルト９−２広島」（１９日、神宮球場）ヤクルトの内山壮真内野手が緊急交代した。二塁での好守の際に左肩を痛めた。五回２死。大盛の二遊間へのゴロにダイビングキャッチした際、人工芝のグラウンドに激しく体を打ち付けた。一塁へ送球してアウトにはしたが、そのまま左肩付近を抑えてその場に倒れ込んだ。しばらくすると駆け足で一塁へ戻ったが、池山監督もベンチ前に出て心配そうな表情で迎えていた。その後、コ