「ヤクルト−広島」（１９日、神宮球場）広島に守備のミスが立て続けに起こり、先制を許した。小園海斗内野手と坂倉将吾捕手が痛恨の送球ミス。四回に５失点した。０−０の四回は無死一、三塁のピンチを迎えた。内野は前進守備を敷いていた中で、打者・武岡の打球はハイバウンドで遊前に。これを捕球した遊撃手・小園が三走がスタートを切っていたため、本塁へ送球。しかし送球は本塁からそれてバウンドし、捕手・持丸がグラ