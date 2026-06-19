19日未明、伊豆諸島の利島で座礁事故が発生。通りかかった人は、港もないところに大型貨物船が接岸している異様な光景に思わずカメラを向けました。貨物船の乗組員から「航行中に乗り上げた」と通報があったといいます。下田海上保安部によりますと、座礁したのは貨物船「にらいかない?」。自動車などを載せて大阪から東京に向かっていました。当時17人が乗っていましたが、けが人はいませんでした。船の燃料である重油についても