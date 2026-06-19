7人組グローバルボーイズグループのNAZE（ネイズ）が19日、都内でデビューショーケース「THIS IS NAZE」を開催した。今年1月から3月まで放送されたTBS系金曜ドラマ「DREAM STAGE」にメインキャストとして出演した、日本、韓国、タイ出身のメンバーで更生された7人組。5月にミニアルバム「NAZE」で韓国デビューを果たし、この日が日本での初のショーケースとなった。カイセイ（22）は「日本でデビューショーケースができてうれしい