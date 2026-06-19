開会中の県議会で一般質問が始まり、中東情勢への対応などについて意見が交わされました。 19日の県議会には、国の重点支援地方交付金などを活用した物価高騰対策として、総額49億円あまりの追加補正予算案が提案されました。 そのあと行われた一般質問で、平田知事は不透明な中東情勢を受けて「石油関連製品の欠品や出荷制限が生じ、産業や県民生活に幅広い影響が及んでいる」との認識を示し「スピード感を持って政策を