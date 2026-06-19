どうなる？北陸新幹線の敦賀以西ルート北陸新幹線の敦賀より西ルートを再検証している与党整備委員会は19日、国土交通省から新たな試算の説明を受けました。次回、総合的にルート決定の判断へ委員会は整備新幹線の着工5条件の一つである「B／C」と呼ばれる費用対効果は、一つの目安として、次回、京都府や大阪府などから意見を聞き、総合的にルート決定の判断をするとしました。8つのルートで再検討北陸新幹線の大阪延伸をめぐって