高市総理はきょう（19日）、自民党の小野寺税調会長と会談し、食料品の消費税減税をめぐり来年4月から1%に引き下げるなどとした超党派の「国民会議」での議長案について報告を受け、各党との調整を丁寧に進めるよう指示しました。自民党小野寺 税調会長「総理は迅速性、そして十分性ということを、あの会見等で繰り返しお話されておりますので、（議長案は）それには適合するものかなと私自身は思っております」高市総理は