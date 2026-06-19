◆ファーム・リーグ巨人５―１中日（１９日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人２軍は中日に５―１で勝ち４連勝。４１勝２６敗１分で貯金１５となった。先発の山城京平投手（２２）は２回無失点ながら５四死球と、課題の残る投球となった。２番手・松浦慶斗投手（２２）が２回１失点（自責０）で２勝目（１敗）。５回以降は宮原駿介投手（２３）、エルビス・ルシアーノ投手（２６）、泉圭輔投手（２９）、平内龍太投手（２