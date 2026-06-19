金融庁は外資系ネット証券の「moomoo証券」に対し、一部業務停止命令を出したと発表しました。金融庁によりますと、「moomoo証券」はNISAの対象ではない金融商品をNISAの対象だと偽って販売するなど不適切な運営を行っていたということです。また、犯罪の可能性が疑われる取引について、必要な検討や届け出を行っていなかったということです。こうしたことから、金融庁はきょう、「moomoo証券」に対し、一部業務停止命令を含む行政