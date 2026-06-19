◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―広島（１９日・神宮）広島のフレディ・ターノック投手が、４回を５失点（自責４）でマウンドを降りた。８度目の先発でも来日初勝利を手にすることはできなかった。０―０で迎えた４回に拙守連発で大量５点を奪われた。ターノックは、オスナの先頭二塁打に浴び、古賀のセーフティーバントが三塁内野安打となって無死一、三塁のピンチを背負った。続く武岡は遊撃へのゴロに打ち取ったが、小園の