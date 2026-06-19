日本銀行は入院していた植田和男総裁が退院したと発表しました。来週火曜日から出勤し、7月の決定会合には出席するということです。日本銀行は先ほど、感染症の治療のため入院していた植田和男総裁が、きょう退院したと発表しました。来週火曜日から出勤し、2週間程度の間は通院しながら公務を続けるということです。日銀は決定会合を控えた今月10日、植田総裁が感染症の治療のため入院していることを公表。今月15日と16日に開かれ