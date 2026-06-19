車体の至るところがへこみ、フロントガラスには無数のひびが入っています。ぶつかった相手は列車でした。18日午後6時前、兵庫・福崎町の踏切で車と列車が衝突しました。警察によりますと、車が踏切内で立ち往生。ドライバーが乗っていて、周りの人が助け出そうとしましたが間に合わず、衝突したということです。車を運転していたのは、近くに住む79歳の女性。重傷を負って病院に運ばれ、意識不明の状態です。列車の運転士は「急ブ