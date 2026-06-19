デビュー2連勝で23年若駒Sを制したマイネルラウレア（牡6＝宮、父ゴールドシップ）が引退するとラフィアンターフマンクラブが発表した。23年12月10日のオリオンSでレース中に左第3中手骨を骨折して競走を中止、長期休養を余儀なくされた。2年以上の休養を経て、1月10日の迎春S（7着）で復帰を果たすも、2月14日の飛鳥S（13着）の後、左後肢の繋（つなぎ）の骨に亀裂が見つかり、栗東トレセン診療所で手術を受けていた。18日