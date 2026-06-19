◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―中日（１９日・東京ドーム）巨人の岸田行倫捕手が５回に４号２ランを放って１点差まで迫った。０―３の５回。２死からダルベックが左前安打で出塁して迎えた第３打席。中日の先発・金丸のカーブを捉えて、打球は左中間スタンドへ飛び込んだ。これが４号２ランとなり、１点差まで迫った。「何とか食らいついて打つことができました。逆転します」と振り返った。岸田は昨年９月２日以来、今季初め