◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―中日（１９日・東京ドーム）巨人の岸田行倫捕手が５回に４号２ランを放って１点差まで迫った。０―３の５回。２死からダルベックが左前安打で出塁して迎えた第３打席。中日の先発・金丸のカーブを捉えて、打球は左中間スタンドへ飛び込んだ。これが４号２ランとなり、１点差まで迫った。「何とか食らいついて打つことができました。逆転します」と振り返った。岸田は昨年９月２日以来、今季初め
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 外国人ビザ手数料 5倍に引き上げ
- 2. 東海道新幹線と接触 死亡を確認
- 3. 神奈川 選択的週休3日制を導入へ
- 4. 産後ケア専用ホテルがオープンへ
- 5. 音楽室でストーブ点検中…出火か
- 6. 小学校で火事 全員の避難が完了
- 7. 恋人の乳首切断か 飼い犬の餌に
- 8. VTuber死去「詳細は差し控える」
- 9. 飲酒運転疑惑YouTuber 契約解除
- 10. 新幹線で刃物 正当な所持と判断
- 1. 外国人ビザ手数料 5倍に引き上げ
- 2. 東海道新幹線と接触 死亡を確認
- 3. 神奈川 選択的週休3日制を導入へ
- 4. 音楽室でストーブ点検中…出火か
- 5. 小学校で火事 全員の避難が完了
- 6. 恋人の乳首切断か 飼い犬の餌に
- 7. 新幹線で刃物 正当な所持と判断
- 8. 東海道新幹線の利用「控えて」
- 9. 部員36人の局部盗撮か 巧妙手口
- 10. 「ぶつかりおじさん」逮捕 小学2年生に体当たりしてケガをさせた疑いで 会社員の男（64） 神奈川・大和市
- 1. トランプ大統領と高市首相がG7夕食会で「口論」し他国首脳が仲裁に？ 仏メディアが報道の驚愕
- 2. 百名店ソムリエが絶賛のノンアル
- 3. 母が孤独死 手帳の内容に号泣
- 4. 高市氏に「見苦しい!」ヤジの嵐
- 5. 4代目のタトゥー女将 バズるワケ
- 6. 隣家から除草剤流出 稲が枯れた
- 7. 公衆トイレ ウォシュレット危険?
- 8. 「世界一マズい」噂のグミに悶絶
- 9. 恐喝事件「被害者も加害者」の声
- 10. 「中傷動画」報道、高市首相「秘書ははっきりした記憶ない」「作成男性と面識ないという認識」…参院答弁
- 1. 中国、日本への団体旅行再開へ
- 2. 「写真懇願」米大統領の発言波紋
- 3. 16歳未満SNS禁止 英が大胆な決断
- 4. 中国 日本の団体旅行を突然停止
- 5. TWICEサナ「下着露出」に心境
- 6. 元韓歌手の発言に冷ややかな視線
- 7. 「家に住んでいるだけのケダモノ」北朝鮮“暗黒の村”の知られざる実態
- 8. 日本の神社 なぜ中国人が買うか
- 9. ILLIT・モカ 再び活動休止へ
- 10. W杯に宇宙人? 伯人霊能者が予言
- 1. 東電 ソフトBなど複数陣営と交渉
- 2. 約50倍 キオクシア株急上昇の訳
- 3. 普通の家族が崩壊…相続の泥沼
- 4. セブン 50年ぶり新プラン導入
- 5. 日清ソース焼そば 28万個回収へ
- 6. 同窓会で若く見える人の習慣
- 7. 関東再進出スガキヤ 意外な正体
- 8. 消費税率 将来は1割悪者に?
- 9. 日本郵便への支援策が可決
- 10. DAZN炎上 消費者を惑わす契約
- 1. GitHubでトロイの木馬を配布するリポジトリ約1万件が見つかる、正規プロジェクトを複製して検索結果に紛れ込む
- 2. Aladdin Xがエプソンを逆転して2位浮上、26年5月に売れたプロジェクターTOP10
- 3. 『スーパーガール』の入場者特典配布が決定 - 特別映像も公開
- 4. メモ書き機能付きAmazon純正電子書籍リーダー「Kindle Scribe」2026年モデルに追加された新機能や初のカラーモデルのメモ書きを使ってみた
- 5. 秋葉原にレトロPC&ゲーム店『BEEP＠秋葉原』オープン。レトロゲーム関連基板や雑誌、グッズなどまで扱う総合店、海外ハードや名作試遊コーナーも
- 6. すすぎ性能が格段にUP！ 黄ばみも落とす日立「ビートウォッシュ」の実力とは？
- 7. 欲しい時にすぐ氷が作れる 場所を取らない最小クラスの小型高速製氷機
- 8. NVIDIAのコンピューティングプラットフォーム「CUDA」がWSLで利用可能に
- 9. 海外版Xperia 1 IIにRAW撮影対応のファームウェア配信
- 10. 『セブン』の脚本家が放つバイオレンス・スリラー『サイコキラー』のデジタル配信が開始
- 11. “AZKi&安野希世乃”特設試聴は今年もガチ。プロ用リファレンスモニター×真空管アンプ
- 12. Vシネマ「呪怨」の舞台版、再び。 清水崇も期待を寄せる「呪怨 THE LIVE -再念-」キービジュアル＆キャスト解禁［ホラー通信］
- 13. 母の抜け殻に入り込んだ“何か”――母娘の介護生活描く『遺愛』“呪い”と異変をめぐる調査資料（２）［ホラー通信］
- 14. 【ケータイラボ】タッチ式の液晶パネルで操作するDSスタイルケータイ「D800iDS」レビュー
- 15. 【トレビアン】アマゾンで女性用ショーツのモデルの陰毛が？
- 16. 初代プレステが遊べるスマホ誕生
- 17. アンカー・ジャパンが防水で連続20時間使用可能なネックバンド型Bluetoothイヤホン『Anker SoundBuds Life』を発売
- 18. 2000年の今日、縦型ザウルスのMI-E1が発売されました：今日は何の日？
- 19. 村田製作所「チアリーディング部」ダンス・パフォーマンスを渋谷区の小学校で披露！倒れない、ぶつからないロボット技術としくみ
- 20. la tomatinaと検索 ヤバいことに
- 1. 日テレ「FIFAワールドカップ2026日本×チュニジア」本田圭佑選手による解説が決定！ 前日特番にも生出演
- 2. モロッコ主将 強姦事件で裁判へ
- 3. 羽生結弦が極秘訪問か 一時騒然
- 4. 独GK W杯終了後に代表引退を明言
- 5. 鎌田 W杯の得点「いじられる」
- 6. W杯で「骨が折れる音を聞いた」
- 7. W杯で監督同士が「一触即発」に
- 8. バルサ出身「レアルは断れない」
- 9. 久保建英の負傷「深刻ではない」
- 10. 「勝てる馬ちゃう」調教師が物議
- 1. VTuber死去「詳細は差し控える」
- 2. 飲酒運転疑惑YouTuber 契約解除
- 3. YouTuberの一心さん 21歳で死去
- 4. 橋本環奈 近日ゴールイン説再燃?
- 5. 「りゅうおう」最終巻が発売決定
- 6. 児嶋 先週の不適切発言を謝罪
- 7. いいパパすぎる 家族愛に絶賛
- 8. 映画「SW」で事故 演者が指喪失
- 9. 電車で「汗臭い」告発も批判続出
- 10. ビートたけしが「最も嫌う行為」を軍団メンバーが明かし反響「間違いなくぶっ飛ばされる」
- 1. 産後ケア専用ホテルがオープンへ
- 2. 女性ホルモンが少ない 顔の特徴
- 3. ユニクロ人気商品めぐり「後悔」
- 4. 結婚してはいけない女性 特徴3つ
- 5. シャトレーゼ新発売スイーツ3選
- 6. 大黒柱妻 家族を顧みない夫
- 7. 熟年離婚しやすい夫婦の特徴6つ
- 8. 旦那大丈夫? 妻の裏切り知り悲痛
- 9. 「ドライヤー速乾」は本当？検証
- 10. 夏のサラダボウル専門店が新作