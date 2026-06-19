タレントの鈴木奈々（37）が18日深夜放送のABCテレビ「ドンデコルテ銀次と弱者たちの鍋会」（木曜深夜2・45）に出演。意中の芸人を明かした。21年に離婚し現在独身の鈴木は「最近めっちゃ気になってる芸人さんがいて」と切り出し。共演者に誰かと問われると「山添さん」と、「相席スタート」の山添寛であることを明かした。これに、共演者からは悲鳴に近い驚きに声が上がり、相方の山粼ケイは「え！？山添は…マジでや