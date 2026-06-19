関西テレビ（カンテレ）は１９日、大阪市北区の同局で夏の社長会見を行った。岡宏幸代表取締役社長は社長就任の１年を振り返った。フジテレビの一連の問題もあったが、この１年の経営の影響、社内の変化について「広告収入への影響、それからコンテンツ制作、主催活動においてもかなり想像以上の影響があったというふうに思っております」と述べた。そうした厳しい環境でのスタートだったが「この１年を通じて改めてコンプライ