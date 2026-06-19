お笑いトリオ「ハナコ」岡部大（37）が19日、自身のXを更新。第2子が誕生したことを報告した。「我が家に新メンバーが加わりました。母子ともに健康です」と報告。「“みんなでドンジャラ”を当面の目標に、これからも家族一丸となって精力的に活動していきます」と抱負を述べた。岡部は21年3月に長年交際していた一般女性と結婚。22年3月に第1子誕生を発表した。