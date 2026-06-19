6月2日、東京都内で初めての電動キックボードの死亡事故が発生しました。頭を打って亡くなったキックボードの男性は、ヘルメットを着用していませんでした。都内のヘルメット着用率はわずか3％以下。さらに、無料で貸し出しても誰も借りないという実態もFNNの取材で明らかになりました。低すぎる着用率の背景と課題に迫ります。手軽な移動手段として普及が進む電動キックボード。しかし、2023年に道路交通法が改正されてから都内の