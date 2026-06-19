関西テレビ（カンテレ）の夏季社長会見が18日、大阪市内の同局で行われ、岡宏幸社長（57）が、同局制作のフジテレビ系ドラマ「GTO」（7月20日開始、月曜午後10時）と文部科学省とのタイアップについて語った。同ドラマは、俳優反町隆史演じる元暴走族の教師鬼塚英吉が、従来の教師像を覆す型破りなスタイルで、生徒や学校の問題に体当たりでぶつかっていく学園ドラマ。98年に放送され、28年ぶりに復活する。全国の教師を応援するた