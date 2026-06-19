【漫画】本編を読む子どものころに大好きだったおやつの味は、今でも鮮明に心に残っているだろう。『特別じゃない日おばあちゃんのレシピ』（稲空穂/実業之日本社）はそんなおやつの記憶を描いたほっこりさせてくれる短編集だ。「特別じゃない日」シリーズの第6弾となる本作に登場するのは、干し芋スティックやカルメ焼き、砂糖がけした煎り大豆など、「おばあちゃんのレシピ」というタイトルの通り、懐かしくて素朴な味だ。