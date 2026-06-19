夫が、NISAで買った「オルカン」がわずか3日で5000円も増えたと喜んでいると、妻は自分のパート1日分の稼ぎとほぼ同じ金額で、うらやましいと感じるかもしれません。投資を始めたばかりのころは、目先の増えた減ったが気になってしまいがちなものです。 そもそも、NISAはそんなにもうかる仕組みなのでしょうか？ 短期間で増える理由や、知っておきたい注意点を分かりやすく解説します。 NISAは「もうかる制度