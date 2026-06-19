【漫画】本編を読む「なに食ってたらそんなネタ思いつくんだ!?」と、叫ばずにはいられない『文学的なオチが癖になる雪のヤドカリ4コマ劇場』（雪のヤドカリ）。特に、雪のヤドカリさん（@yukinohotel）の発想力に舌を巻くようなお話を紹介したい。「じゃんけん」の石、ハサミ、紙の中で実際誰が一番強いのかと当の本人たちが議論し、実際問題、石が最強じゃないか、いやいや、ハサミだって…と言い合いをするという発想、「ど