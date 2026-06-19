元プロ野球選手の松井秀喜氏が9日、YouTubeチャンネル『Keisuke Honda / 本田圭佑』で公開された動画「【松井秀喜×本田圭佑】星稜高校の先輩後輩が初対談! ／恩師とのエピソード／松井秀喜の伝説／海外時代に受けた批判／AIに対して思うこと／人間らしさとはなにか ＜前編＞」に出演。母校・星稜高校の後輩でもある本田圭佑を称賛した。松井秀喜氏○松井秀喜氏が本田圭佑に抱いていた印象本田が「松井さんのキャリアの中で思い切