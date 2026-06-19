EXILEのパフォーマーとして、2016年にデビューしたEXILE AKIRAさん。今年20周年のアニバーサリー・イヤーを迎え、記念となるEP『URBAN SAVAGE』をドロップ。初めて歌に挑戦した思いや、そのきっかけとなった中国での経験とは？ さらに、今年10周年の『HiGH&LOW』シリーズへの意欲などについても語っていただきました。── デビュー20周年おめでとうございます！ 記念すべき節目のプロジェクトとして、ソロ名義のEPリリースに