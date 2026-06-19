暑さや突然の雨など、夏ならではの気候変化に対応できるファッションアイテムが気になる季節。AMERICAN HOLICから登場した機能シリーズ「適ON（テキオン）」の夏新作は、接触冷感やUVカット、撥水加工などの嬉しい機能を備えながら、デイリーに取り入れやすいデザインが魅力です。旅行やレジャー、子どもとのお出かけなど、アクティブなシーンでも活躍する注目アイテムをご紹介します。 夏の毎日に寄り