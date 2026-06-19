愛知県の豊橋市議会で19日、長坂市長の辞職勧告決議案が可決しました。市長は辞職しない考えを示しました。自民党市議団の本多洋之市議：「長坂尚登市長の就任以降、市政運営は迷走と混乱を極めております」19日の豊橋市議会本会議で、最大会派の自民党市議団などが「長坂市長の独断による新アリーナの工事中止で、事業費がおよそ40億円増え、責任は極めて重大」などとする辞職勧告決議案を提案し、賛成多数で可決されま