サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会で、日本代表がグループリーグ初戦で引き分けた１５日早朝、東京２３区内の水道使用量が、試合の経過に合わせて大きく変動していたことがわかった。多くの人が強豪オランダ戦に注目していたとみられ、東京都水道局は「水量・水圧を調整するなどして、２１日のチュニジア戦でも安定供給に努めたい」としている。都水道局によると、１５日の水道使用量は、午前５時の試合開始に