◇プロ野球パ・リーグ ロッテー楽天(19日、ZOZOマリン)ロッテ・山口航輝選手が第9号となる同点ソロを放ちました。この日は先発・ジャクソン投手が初回、マッカスカー選手の2ランを浴び失点。2回に佐藤都志也選手のソロホームランで1点差に迫るも、3回に渡邊佳明選手のタイムリーで2点を失いました。それでも3回裏にはソト選手が2点タイムリーを放ち、再び1点差に追い上げました。4回の先頭で打席に向かったのは、本塁打を量産して