関西テレビ（カンテレ）の夏季社長会見が18日、大阪市内の同局で行われ、岡宏幸社長（57）が、社長就任からの1年を総括した。系列キー局のフジテレビの一連の騒動を受け、昨年4月4日付で大多亮前社長が社長職を辞任。同6月に社長に就任した岡氏は「大変厳しい1年だった」と振り返った。フジテレビの社外取締役も務め「大変な中で復活するための道のりのための取り組みをされている。清水社長はじめ若い社員の皆さんも生まれ変わる