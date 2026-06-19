サッカー日本代表は6月14日、北中米ワールドカップのグループリーグ初戦でオランダ代表と対戦し、2-2で引き分け。21日には第2戦でチュニジア代表との重要な一戦に臨みます。All About ニュース編集部では、2026年6月15日、全国10〜70代の男女300人を対象に、ワールドカップに関するアンケートを実施しました。その中から、チュニジア戦では先発で見たいと思うベンチメンバーランキングの結果をご紹介します。【8位までの全ランキン