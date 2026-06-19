日本銀行の追加利上げを受け、銀行の預金金利を引き上げる動きが広がっています。三菱UFJ銀行、三井住友銀行、みずほ銀行の3メガバンクは、2026年8月3日から普通預金金利を現在の年0.3％から年0.4％へ引き上げると発表しました。また、この流れは地方銀行にも広がっており、ふくおかフィナンシャルグループの4行（福岡銀行、熊本銀行、十八親和銀行、福岡中央銀行）と西日本シティ銀行も同日から普通預金金利を0.4％へ引き上げます