タフな道具感がカッコイイ「3列7人乗りミニバン」！ルノー・ジャポンは2026年6月18日、3列7人乗りミニバン「グランカングー」の特別仕様車「グランカングー クルール」に、タフなプロ向けの道具をイメージしたグレーのボディカラーを採用した限定車を50台限定で発売しました。ベースとなるグランカングーは、カングーのホイールベースと全長を延長し、多彩なアレンジが可能な7つのシートを備えたモデルです。【画像】超カッコ