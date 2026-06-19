レディースバッグブランド「Samantha Thavasa（サマンサタバサ）」は、6月20日（土）から、ディズニー・アニメーション映画『リロ＆スティッチ』の人気キャラクター“スティッチ”をモチーフにしたコレクションを、全国の店舗で発売する。【写真】これからの季節にぴったり！チュール素材のバッグなどコレクション一覧■エンジェルやルーベンもデザイン今回発売されるのは、スティッチをはじめ、エンジェルやルーベンなど『