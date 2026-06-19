新鮮な鮎料理を楽しめる群馬県渋川市の夏の風物詩「落合簗」がオープンし、にぎわいを見せています。 今シーズンもオープンした渋川市北橘町八崎の落合簗。 新鮮な鮎を約５００度の火で一気に焼き上げる塩焼きは、外はパリパリ、中はふんわりとした食感に仕上がります。店の看板メニューで、夏の風物詩として毎年人気を集めています。塩焼きのほかにはコリコリとした食感の刺身や寿司。そして香ばしい