知人だった男性の遺体を河川敷に埋めたとして死体遺棄の疑いで逮捕された埼玉県本庄市の男が１９日前橋地方検察庁に送られました。 死体遺棄の疑いで送検されたのは、埼玉県本庄市日の出のパート新井雅尚容疑者（５０）です。群馬県警によりますと新井容疑者は、ことし３月３日から６日までの間に群馬県伊勢崎市長沼町の利根川河川敷に、群馬県前橋市富士見町石井のパート小渕和則さん（当時５９）の遺体を埋めた疑