群馬県上野村の官製談合事件で社員が逮捕された企業が、村が発注する関連工事１０件のうち６件を落札していたことが村などへの取材で分かりました。 上野村の官製談合事件をめぐっては、東京エネシス社員の成田光範容疑者（５３）や上野村の職員ら、合わせて３人が逮捕されました。 上野村によりますと村は、環境省の「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金」の対象地域に選ばれていて、交付金を受けた工事を１０件発注していまし