群馬県高崎市の県立観音山ファミリーパークの一角で、白い花を咲かせるアジサイの一種「アナベル」が見頃を迎えています。 園内には、７３０株、約５０００本が植えられていて、ことしは例年と変わらず今月上旬から徐々に咲き始めました。ここ数日、気温の高い日が続いたことから、開花が進み、今がちょうど見頃を迎えています。 アナベルは、開花の過程で花の色が緑から白へと変化するのが特徴で、園内には、白く