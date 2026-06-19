国の文化審議会は、群馬県前橋市の国指定史跡「総社古墳群」の一つ二子山古墳の周辺区域約８００平方メートルを、国の史跡に追加するよう答申しました。 国指定史跡「総社古墳群」は、５世紀後半から７世紀後半にかけて築かれた大型古墳で構成される東日本有数の古墳群で、各古墳の様相からヤマト政権との深い関連をうかがうことができます。 「総社古墳群」の一つである二子山古墳は６世紀後半に造られた長さ約９０メ&#