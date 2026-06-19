自然を守り育てる活動を群馬県がサポートする「ぐんまネイチャーポジティブ推進プラットフォーム」のキックオフミーティングが開かれ県内の企業が連携を確認しました。 「ぐんまネイチャーポジティブ推進プラットフォーム」は、自然を守るだけではなく、回復・再生させるための国際目標「ネイチャーポジティブ」に取り組む企業を支援しようと、去年、県が創設したものです。 １９日