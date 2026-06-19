ワールドカップの日本戦がある21日は、家族のために活躍しているお父さんに感謝の気持ちを伝える「父の日」です。商戦がピークを迎えている広島市内のデパートで、今年のトレンドを探りました。21日の父の日について街で聞いてみると・・・。Q．今度の日曜日は何の日？■街の声「サッカーじゃなくて？」■記者「父の日なんですよ。」■街の声「あっほんとですね、そうですね。去年はスイッチを入れて