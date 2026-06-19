広島県議会の6月定例会が開会し、県は中東情勢悪化による物価高への対応などを盛り込んだ補正予算案を提出しました。19日開会した県議会の6月定例会で、県は一般会計で総額127億6400万円あまりの補正予算案を提出しました。主なものでは、中東情勢の悪化による物価高への対応などに51億3100万円を計上。県立高校の再編に向け、統合予定の竹原・忠海高校など4校を「改革先導拠点」に選ぶほか、国の補助金62億円を基金に積み